За його словами, цього нібито хочуть представники спецслужб.

Віцеспікер Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив, що польські силовики виступають за введення візового режиму з Україною та низкою інших держав.

Так лідер політичної сили Ruch Narodowy прокоментував у мікроблозі X новину про затримання 36-річного громадянина України, якого підозрюють у проникненні до глибинної свердловини на території ландшафтного парку Тримістя та пошкодження обладнання водопостачання і електророзподілу:

"Неофіційно співробітники поліції та спецслужб хотіли би повернути візовий режим із багатьма країнами, зокрема з Україною, але політики картелю PiS‑PO‑PSL‑Lewica із нетривалою участю PL2050 ігнорують їхній голос у таких питаннях і не надають достатнього фінансування або інструментів для контролю над масовою мультикультурною імміграцією з пострадянського регіону, який є природним російськомовним плацдармом для російських військових та цивільних спецслужб".

Під PiS політик має на увазі партію "Prawo i Sprawiedliwość", PO - "Platforma Obywatelska", PSL - "Polskie Stronnictwo Ludowe", PL2050 - "Polska 2050" та Lewica - об'єднання ліво-центристських партій.

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Безвіз із Польщею

Нагадаємо, раніше у міністерстві внутрішних справ країни повідомили, що польський уряд готує офіційний запит до країн Шенгенської зони із проханням скасувати безвізовий режим для громадян декількох країн.

Міністр внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек підтвердив, що перелік країн вже формується. За даними ЗМІ, йдеться про Грузію, Вірменію, Венесуелу та Колумбію. Рішення пов’язують із криміногенною активністю мігрантів із цих держав у Польщі.

Нагадаємо, раніше у Польщі повідомляли про затримання громадян України, які могли діяти за завданням російських спецслужб. Один із них готував диверсії, серед яких - підпал польського заводу.

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