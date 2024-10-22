За даними видання, на допиті завербований українець пояснив свій вчинок так - "диявол спокушав мене".

У Польщі громадянин України зізнався у співпраці з російськими спецслужбами і в тому, що за їхнім дорученням готував диверсій, зокрема планував підпалити польську фабрику.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в ефірі TVN24, що українець зізнався, що діяв за завданням спецслужб РФ.

"Є й інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани РФ щодо подальших підпалів. Завтра я оголошуватиму рішення МЗС, пов’язані з цією справою", - анонсував міністр.

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Як повідомило видання Wyborcza, затриманий громадянин України – Сергій С. 1973 року народження, родом з Одеси. З січня цього року проживає разом з дружиною у Німеччині.

За даними видання, на допиті завербований українець пояснив свій вчинок так - "диявол спокушав мене".

Затримання українця у Польщі

Громадянина України затримали 31 січня, а через два дні заарештували. За даними польських правоохоронців, він мав намір "підпалити у місті Вроцлаві об’єкти, розташовані у безпосередній близькості від елементів інфраструктури стратегічного значення".

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за короткий термін у країні сталося кілька серйозних пожеж. "Це спроба дестабілізувати ситуацію у Польщі дією зовнішніх факторів", - сказав тоді Дуда.

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