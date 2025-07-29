За словами дипломата, наразі лише 15-20% українців не планують повертатися на батьківщину.

Доволі значна кількість українських біженців, які наразі перебувають у Польщі, мають намір повернутися до України, якщо для цього будуть умови після завершення війни. Про це посол України в Польщі Василь Боднар сказав в інтерв’ю для Радіо свобода.

На його думку, повернення українців з Польщі на батьківщину залежить від створення належних умов і особистого рішення цих українців.

"Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали не добровільно, а під силою обставин, то 70% з них скажуть, що вони хочуть повертатися", - відзначив посол.

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Він додав, що спілкується з різними групами українців у Польщі щодо бачення їхнього майбутнього і, за його словами, 15-20% відповідають, що залишаються в Польщі і можливо вже подали документи на отримання громадянства.

"Але більшість кажуть: якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому", - підкреслив Боднар.

Також дипломат впевнений, що в українських чоловіків немає страху повертатися через теоретичне засудження у зв’язку з незаконним виїздом під час війни. Боднар вважає:

"Не час ділитися на тих, хто поїхав, і тих, хто лишився. Ми самі собі будемо створювати додаткові проблеми такими поділами. Але, бажання повернути людей, щоб вони відновлювали Україну, воно має пересилити усі ці емоції, стереотипи, які у будь-якому випадку будуть з’являтися".

Українські біженці за кордоном

Як повідомляв УНІАН, в Україні сподіваються, що після припинення війни додому повернуться близько 70-80% біженців, які залишили країну. Вважається, що головними умовами повернення людей є безпека та можливості працевлаштування.

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці за кордоном настільки зав'язли в нових життєвих обставинах, що про повернення вже однозначно не йдеться.

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