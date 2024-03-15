На окуповані території завезли вже понад 100 тисяч мігрантів.

Російські окупанти не знають, скільки точно зараз жителів проживає на захопленій українській території, а тому беруть за основу офіційні дані до повномасштабної і вже від цієї цифри малюють явку на виборах президента РФ у понад 70%. Таким чином ворог намагається завищити кількість виборців.

"Це за задумом Кремля має додати легітимності "виборам" та створити картинку підтримки з боку місцевих окупації їх рідного краю. Проте цей фарс працює виключно лише на внутрішню аудиторію Кремля", - розповіли у ЦНС.

Також у Центрі спротиву зазначили, що загарбники зганяють на "виборчі дільниці" на окупованій території мігрантів з Центральної Азії. Для завищення явки дозволено голосувати навіть без паспортів. Тепер же загарбники поставили план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів.

Відео дня

Як відомо, їх звозять в окуповані регіони ще з кінця 2022 року. Наразі чисельність мігрантів сягає вже понад 100 тисяч осіб. За похід на дільницю їм обіцяють додатковий вихідний.

Вибори президента РФ

The Washington Post пише, що під час триденних виборів, які не залишають місця для сумнівів, президент Росії Володимир Путін у неділю виграє п'ятий термін, що дасть йому змогу залишатися при владі до 2030 року - а якщо він буде балотуватися знову, то і до 2036 року. Путінський режим використовує перевірені часом трюки для маніпулювання виборами, наприклад, організовує громадські виступи за те, щоб лідер залишився.

Як зазначає The Atlantic, те, що відбувається в Росії, не є виборами. Вибори не можуть бути вільними там, де свідомість виборців закрита. Навіть якщо їхній розум колись звільниться після падіння режиму Путіна, пропагандистське промивання мізків також потребує часу, щоб його знищити

Вас також можуть зацікавити новини: