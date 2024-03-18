Путін "виграв" ще один шестирічний термін без серйозних викликів, найвідомішого антивоєнного політика не допустили до виборів.

Володимир Путін, який вчергове "виграв" вибори президента РФ, почив кар’єру з посади агента КДБ у радянській Східній Німеччині. Sky News зібрав основні події його довгого правління та деяких випадки, які загрожували його владі.

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в радянському Ленінграді(сучасний Санкт-Петербург). У нього було два брати, які загинули ще до його народження.

Робота на КДБ

За словами журналістів, після закінчення Ленінградського державного університету в 1975 році він відразу приєднався до радянської розвідки, більш відомої як сумнозвісне КДБ. У 1985 році його відправили до Дрездена, де він шукав східних німців, які мали вагомі причини виїхати за кордон, а потім вербував їх для допомоги у шпигуванні на Заході. За непідтвердженими даними, Путін також працював у Новій Зеландії у 1980-х роках. Його відкликали до Ленінграду в 1990 році.

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Голова ФСБ і улюбленець Єльцина

Зазначається, що потім Путін став радником одного зі своїх колишніх професорів права, Анатолія Собчака, який згодом пішов, щоб стати головою міської ради Ленінграда. У 1996 році Путін переїхав до Москви і почав працювати в Кремлі, де в 1998 році був призначений головою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) – спадкоємця КДБ.

Лише через рік президент Борис Єльцин призначив його одним із перших віце-прем’єр-міністрів Росії, а потім виконуючим обов’язки прем’єр-міністра. Коли Єльцин пішов у відставку, Путіна призначили виконуючим обов’язки президента та офіційно обрали президентом у березні 2000 року.

Катастрофа підводного човна "Курськ"

Буквально через кілька місяців після початку президентства Путіна критикували за катастрофу підводного човна "Курськ" 12 серпня 2000 року, яка забрала життя всіх 118 членів екіпажу та викликала міжнародний резонанс. Дізнавшись про трагедію, Путін спочатку вирішив продовжити відпустку в Сочі і не одразу прийняв міжнародну допомогу.

Трагедія "Норд-Осту"

23 жовтня 2002 року 40 чеченських бойовиків захопили 912 заручників у московському театрі на Дубровці. Через три дні спецназ штурмував приміщення після того, як у зал закачали невідомий газ і вбили всіх бойовиків, а також 130 заручників, у тому числі іноземців, йдеться у статті.

Вбивство журналістки Анни Політковської

7 жовтня 2006 року – в день народження президента Путіна – журналістка Анна Політковська була застрелена в вестибюлі свого будинку. Перед смертю вона викрила корупцію в російській армії та поведінку військових в Чечні. Вбивство призвело до заяв про те, що президент Путін не зробив достатньо для захисту ЗМІ.

Смерть Олександра Литвиненка

У листопаді 2006 року колишній агент КДБ, який після втечі до Великої Британії продовжив працювати на МІ-6, захворів після зустрічі з двома колишніми агентами КДБ у готелі в Лондоні. Він помер тяжкою смертю після отруєння чаєм з полонієм 210, рідкісним і дуже потужним радіоактивним ізотопом. Тяжкохворий Литвиненко Путіна в тому, що той замовив його вбивство.

Анексія Криму

Вказано, що у лютому 2014 року низка військових баз у Криму, включаючи штаб ВМС України в Севастополі, були захоплені проросійськими силами. Потім Путін на посту президента на підписав угоду про приєднання півострова до Росії після референдуму. Подібні сценарії практикувались в Донецькій та Луганській областях.

Отруєння на вулицях Британії

У березні 2018 року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на вулицях Британії нервово-паралітичною речовиною радянського виробництва "Новачок". У важкому стані їх госпіталізували до лікарні, а згодом виписали. Кремль заперечував свою причетність до нападу.

Смерть Олексія Навального

Визначальною ниткою прем’єрства президента Путіна були його зусилля з придушення опозиції, зокрема його боротьба з гучним критиком і лідером опозиції Олексієм Навальним. Антикорупційний активіст організував демонстрації проти уряду та президента Путіна. У серпні 2020 року він знепритомнів, перебуваючи на борту внутрішнього рейсу в Росії.

Після одужання в Німеччині він повернувся до Росії, щоб продовжити боротьбу, а згодом був ув’язнений за сумнівними звинуваченнями. У лютому 2024 року відомий опозиціонер помер у в’язниці.

Повномасштабне вторгнення в Україну і тривала війна

У лютому 2022 року, після тижнів нарощування російських сил вздовж кордонів України, Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення до України. Надії на швидку триденну війну та падіння Києва швидко розвіялися. Війна триває вже більше двох років.

Вибори президента РФ

На виборах 2024 року в березні 2024 року Путін "виграв" ще один шестирічний термін без серйозних викликів. Найвідомішого антивоєнного політика в Росії Бориса Надєждіна не допустили до виборів. Путіну намалювали аж 87,28%. Однак на багатьох дільницях за кордоном Путін примудрився програти.

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