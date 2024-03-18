У Лондоні Путін набрав лише 21% голосів, тоді як Владислав Даванков - понад 53%.

Незважаючи на те, що під час президентських виборів у Росії виборів у Росії суперниками Володимира Путіна були "технічні кандидати", яких внесли в списки для надання уявної правдоподібності, Путін на багатьох дільницях за кордоном примудрився програти. Як пише "Агентство", віце-спікер Держдуми, член партії "Нові люди" Владислав Даванков за результатами виборів посів перше місце на деяких дільницях у великих європейських містах,

Так, у Варшаві, Празі та Гаазі Даванков набрав більше половини голосів - 51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно. У Лондоні, який є одним із центрів проживання багатих росіян, він набрав 53,07%, водночас Путін отримав лише 21,05%. Також Даванков виграв у Вільнюсі з результатом 39,22% (Володимир Путін отримав там 29,74%) і в Хайфі з результатом 40,82% (у Путіна - 33,93%). У Єревані Даванков набрав 49,85%, Путін - 32,87%.

Серед інших міст, де Путін програв - Барселона: Даванков (49,7%), Путін (27,14%); Любляна: Даванков (44,71%), Путін (29,02%); Хошимін (В'єтнам): Даванков (54,3%), Путін (29,12%); Дананг (В'єтнам): Даванков (65,55%), Путін (14,68%).

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У більшості інших міст по всьому світу переміг Путін, однак і там Даванков отримав значно більшу кількість голосів, ніж у Росії.

Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%).

Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%).

Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%).

Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%).

Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%).

Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%).

Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%).

Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%).

Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%)

У багатьох містах, де голосувала велика кількість російських громадян, - Берліні, Алмати, Белграді, Дубаї - результати поки що не опубліковані.

Вибори в Росії

15-17 березня в Росії відбулися "вибори президента", які проводилися, зокрема, на окупованих територіях України.

Російський Центрвиборчком сьогодні вже закінчив підрахунок голосів. Цілком очікувано "переможцем" призначили диктатора Володимира Путіна з рекордним результатом 87,28%.

Решту голосів ЦВК розподілила між технічними кандидатами - майже порівну. Так, комуніст Микола Харитонов отримав 4,31% голосів, псевдо-опозиціонер Владислав Даванков - 3,85%, соратник покійного Жириновського Леонід Слуцький - 3,2%.

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