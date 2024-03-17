Путіну вже намалювали нереальні показники явки. Попереду - не менш фантастичні результати самого голосування.

У Росії завершилося триденне голосування на "виборах президента", у яких не брав участі жоден опозиційний кандидат. Російський Центрвиборчком відзвітував про рекордну явку.

Голосування відбувалося протягом трьох днів - із 15 до 17 березня. Крім звичайного голосування на виборчих дільницях, росіяни могли проголосувати через портал електронних держпослуг, що російськими опозиціонерами майже одноголосно вважається одним з основних інструментів для фальсифікації підсумкових результатів.

Крім того, голосування відбувалося на окупованих територіях України - у Криму і на тих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює російська армія.

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Крім Володимира Путіна, свої кандидатури висунули ще три людини - Владислав Даванков (депутат Держдуми, псевдо-опозиціонер, який у Думі голосує за закони влади), Леонід Слуцький (депутат Держдуми, голова союзної Путіну партії ЛДПР) і Микола Харитонов (депутат Держдуми від КПРФ, теж досить лояльної до Кремля).

Усі три альтернативні кандидати загалом підтримують поточний курс Кремля і ніколи відкрито не критикують Путіна. Тих кандидатів, які виступали за припинення війни в Україні, до виборів не допустили.

За даними російського Центрвиборчкому, явка виборців станом на момент закриття дільниць становила 73,3%. Це найвищий показник за весь час з моменту розпаду СРСР. Для порівняння у 2018 році явка становила 67,5%, у 2012-му - 65,3%.

На окупованих територіях України росіяни вирішили закрити дільниці раніше - о 15 годині - задля безпеки. Але все одно відзвітували про запаморочливу явку - 88% у Донецькій області, 87% у Луганській, 83,8% у Херсонській, 85% у Запорізькій.

Традиційно повний відрив від реальності продемонструвала Чечня. Там місцевий виборчком нарахував явку на рівні 96%.

У регіонах самої Росії цифри теж дуже високі, хоча й не настільки. Як повідомляє ТАСС, у Бєлгородській області - 83,77% (станом на 18 годину), у Брянській області 83,46% (теж на 18 годину), у Курській - 72,58%. У Москві - лише 66%

Голосування вирізнялося значною кількістю інцидентів із демонстративним псуванням бюлетенів і підпалами виборчих дільниць. За даними опозиційного проєкту "ОВД-Инфо", силовики затримали щонайменше 75 осіб у 17 містах. Деяких - за слова, сказані на дільницях.

Вибори президента РФ: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни скаржаться на велику кількість мертвих людей у списках виборців. Родичі виявляють у списках людей, які померли кілька років тому.

Тим часом експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив статтею про держзраду тим росіянам, хто псує бюлетені на виборах Путіна. Він назвав цих людей "негідниками" і "зрадниками", а також пригрозив їм найсуворішою розправою.

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