Також партії Ле Пен не надали посад у Бюро Національної асамблеї.

Ультраправа партія "Національне об'єднання", лідером якої є Марін Ле Пен з проросійськими поглядами, не отримала жодної важливої посади в Національній асамблеї після виборів в країні. Ле Пен обурилася з цього приводу та зазначила, що це "ганебний маневр". Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

За інформацією видання BFM TV, сьогодні, 20 липня, у Франції обрали очільників восьми постійних комісій нижньої палати парламенту.

"Угода, укладена між макроністами та Лораном Вокезом, щоб надати останньому представництво, на яке законно мала право "Національне об'єднання" в Бюро нашої Асамблеї, є ганебним маневром. Майже 11 мільйонів виборців були таким чином позбавлені права голосу на користь партії, яка набрала лише 1,5 мільйона. РН та її союзники продемонстрували свою повагу до плюралізму та демократії. Нехай ці люди більше ніколи не читають нам лекцій на цю тему!", - підкреслила Марін Ле Пен. Відео дня

Відомо, що блок теперішнього президента Франції Еммануеля Макрона об'єднався з коаліцією лівих та правою партією "Республіканці", аби не дати партії Ле Пен отримати важливі посади.

Крім того, "Національному об'єданню" теж не надали посад у Бюро Національної асамблеї, яке вважається керівним органом парламенту Франції.

Вибори у Франції - що відомо

Як писав УНІАН, 8 липня у Франції завершився другий тур парламентських виборів, що тривав 6-7 липня. Перше місце отримала партія "Новий народний фронт", на другому - президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", а третю сходинку зайняло ультраправе "Національне об'єднання".

Водночас правоохоронці перевіряють лідерку "Національного об'єднання" Франції Марін Ле Пен через підозри в незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії. Зазначається, що Марін Ле Пен - не єдина, на кого CNCCFP поскаржилася в прокуратуру.

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