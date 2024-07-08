Явка на другому турі виборів побила рекорд 1981 року.

У Франції завершився другий тур парламентських виборів, який тривав 6-7 липня. Так, на першому місці партія "Новий народний фронт", на другому - президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", а третю сходинку зайняло ультраправе "Національне об'єднання", повідомляє Le Monde.

Видання зазначило, що "Новий народний фронт" отримав 182 місця у парламенті, "Разом!" - 168 місць, а "Національне об’єднання" - 143 місця.

Відомо, що загалом у парламенті Франції 577 місць. Відповідно, ті, що залишилися розподілились між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники "правих" і "лівих" сил. Явка на другому турі виборів побила рекорд 1981 року.

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"Жодна партія не отримала більшості (289 місць) для формування уряду", - пише Le Monde.

Також у матеріалі зазначили, що у першому турі, який відбувся 30 червня свої мандати отримали 76 депутатів, серед них:

від "Національного об'єднання" - 39,

від "Нового народного фронту" - 32,

від коаліції Макрона "Разом" - 2.

Вибори у Франції - останні новини

Як раніше писав УНІАН, 9 червня Макрон оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори на 30 червня і 7 липня. Він заявив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту "не є гарним результатом для партій, які захищають Європу".

Також УНІАН повідомляв, що за результатами першого туру виборів у Франції, ультраправі здобули переконливу перемогу. "Національне об'єднання" та його союзники отримали більше третини голосів.

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