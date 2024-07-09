За інформацією телеканалу BFMTV, Марін Ле Пен - не єдина, на кого CNCCFP поскаржилася в прокуратуру.

Лідерку "Національного об'єднання" Франції Марін Ле Пен перевіряє прокуратура Парижа через підозри в незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії.

Прокуратура ухвалила таке рішення після того, як Національна комісія з рахунків передвиборчих кампаній і політичного фінансування (CNCCFP) у квітні 2023 року підготувала доповідь щодо рахунку кампанії Ле Пен на президентських виборах 2022 року. Розслідування почалося нещодавно, повідомляє BFMTV, не уточнюючи деталей.

У Франції під час передвиборчих кампаній кандидатам заборонено перевищувати встановлений ліміт видатків і, якщо цю умову виконано, держава відшкодовує частину їхніх витрат на кампанію.

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Якщо ж кандидати не дотримуються вимог, CNCCFP може внести зміни до виборчих рахунків, зменшити суму належного відшкодування і, якщо необхідно, передати справу для розслідування.

За інформацією телеканалу, Марін Ле Пен - не єдина, на кого CNCCFP поскаржилася в прокуратуру.

Вибори у Франції - деталі

Згідно з результатами першого туру виборів у Франції, ультраправі здобули переконливу перемогу. "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен отримало понад третину голосів.

Однак після другого туру парламенстких виборів першість здобула партія "Новий народний фронт". На другій сходинці - президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", а "Національне об'єднання" посіло лише третє місце.

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