Атталь став наймолодшим прем'єром в історії країни.

Еммануель Макрон відмовився підписати заяву про відставку прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя після результатів парламентських виборів. Він попросив Атталя залишитися на посаді "з метою забезпечення стабільності в країні", повідомляє Sky News.

Видання зазначило, що Атталь заявив, що подасть у відставку після оголошення результатів другого туру парламентських виборів, де президентська фракція не отримала більшості і посіла друге місце.

"Таким чином, вірний республіканським традиціям і відповідно до своїх принципів, я завтра вранці подам заяву про відставку президенту", - сказав прем'єр.

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Водночас він додав, що він виконуватиме обов'язки прем'єра "стільки, скільки це потрібно" до формування нового уряду.

Відомо, що Атталь став наймолодшим прем'єром в історії країни. Він є членом партії "Відродження" президента Емманюеля Макрона. Видання додало, що політик був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і стане депутатом нижньої палати французького парламенту Національних зборів.

Парламентські вибори у Франції - останні новини

Як раніше писав УНІАН, 9 червня Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту та призначив вибори на 30 червня і 7 липня.

"Ситуація ускладнюється лихоманкою, що охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні в останні роки. Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив повернути вам право вибору майбутнього нашого парламенту шляхом голосування", - сказав президент.

Згідно з результатами першого туру, ультраправі здобули переконливу перемогу. "Національне об'єдння" на чолі з Марін Ле Пен отримало більше третини голосів.

Однак після другого туру парламентських виборів першість здобула партія "Новий народний фронт". На другій сходинці - президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", а "Національне об'єднання" зайняло третє місце.

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