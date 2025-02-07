За словами кандидата у канцлери Німеччини, він не схвалює пряме втручання у політику країни "когось з орбіти Трампа".

Кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив про більш жорстку позицію щодо трансатлантичних відносин. Зокрема він висловив занепокоєння щодо політичного впливу американського мільярдера Ілона Паска перед національними виборами у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, пише Politico.

В інтерв'ю Berliner Morgenpost Мерц заявив, що планує підняти питання щодо просування Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) перед президентом США Дональдом Трампом.

"У мене є чітка думка і з цього приводу - і я поділюся нею з ним: я не схвалюю спроби когось з орбіти Трампа здійснити таке пряме втручання у вибори в Німеччині", - наголосив політик.

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У виданні нагадали, що з початку дострокової виборчої кампанії Маск відкрито підтримав AfD. Зокрема він писав схвальні відгуки про партію на своїй сторінці у соцмережі X, проводив прямий ефір з лідеркою партії Алісою Вайдель та критикував традиційні мейнстримні партії.

Водночас в уряді Німеччини звинуватили Маска у втручанні у вибори та нормалізації екстремізму.

Крім того, торгівля є ще одним питанням, яке хоче підняти Мерц. Відомо, що Трамп неодноразово підвищував тарифи на європейські товари, тому німецький політик дав зрозуміти, що його країна не буде з цим миритися.

"Ми не змиримося з тарифами, які запроваджуються з політичних причин. Якщо Трамп зробить це, Європа повинна відреагувати. Я не хочу торгової війни, але якщо буде потрібно, ми будемо захищатися за допомогою наших власних тарифів", - запевнив він.

Також Мерц прокоментував можливе скорочення підтримки США для України:

"Я сподіваюся, що ми не потрапимо в таку ситуацію. Ми повинні переконати американський уряд, що підтримка України в його власних інтересах".

За словами політика, він планує провести свою першу розмову з Трампом у форматі "відкритої дискусії".

Втручання Маска у європейську політику - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ілон Маск виступив на з'їзді ультраправої партії Німеччини "AfD". За його словами, ця партія є головною надією для країни. Також він наголосив, що теперішній німецький уряд "не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу".

Крім того, мільярдер вирішив втрутитися й у внутрішню політику Британії. Він розпочав інформаційну атаку на уряд Кіра Стармера у Великій Британії та звинуватив прем'єр-міністра країни в тому, що він не притягнув до відповідальності етнічні банди, які викрадали та гвалтували дітей, коли Стармер ще був керівником британської прокуратури у 2008-2013 роках.

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