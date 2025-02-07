Кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив про більш жорстку позицію щодо трансатлантичних відносин. Зокрема він висловив занепокоєння щодо політичного впливу американського мільярдера Ілона Паска перед національними виборами у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, пише Politico.
В інтерв'ю Berliner Morgenpost Мерц заявив, що планує підняти питання щодо просування Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) перед президентом США Дональдом Трампом.
"У мене є чітка думка і з цього приводу - і я поділюся нею з ним: я не схвалюю спроби когось з орбіти Трампа здійснити таке пряме втручання у вибори в Німеччині", - наголосив політик.
У виданні нагадали, що з початку дострокової виборчої кампанії Маск відкрито підтримав AfD. Зокрема він писав схвальні відгуки про партію на своїй сторінці у соцмережі X, проводив прямий ефір з лідеркою партії Алісою Вайдель та критикував традиційні мейнстримні партії.
Водночас в уряді Німеччини звинуватили Маска у втручанні у вибори та нормалізації екстремізму.
Крім того, торгівля є ще одним питанням, яке хоче підняти Мерц. Відомо, що Трамп неодноразово підвищував тарифи на європейські товари, тому німецький політик дав зрозуміти, що його країна не буде з цим миритися.
"Ми не змиримося з тарифами, які запроваджуються з політичних причин. Якщо Трамп зробить це, Європа повинна відреагувати. Я не хочу торгової війни, але якщо буде потрібно, ми будемо захищатися за допомогою наших власних тарифів", - запевнив він.
Також Мерц прокоментував можливе скорочення підтримки США для України:
"Я сподіваюся, що ми не потрапимо в таку ситуацію. Ми повинні переконати американський уряд, що підтримка України в його власних інтересах".
За словами політика, він планує провести свою першу розмову з Трампом у форматі "відкритої дискусії".
Втручання Маска у європейську політику - що відомо
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ілон Маск виступив на з'їзді ультраправої партії Німеччини "AfD". За його словами, ця партія є головною надією для країни. Також він наголосив, що теперішній німецький уряд "не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу".
Крім того, мільярдер вирішив втрутитися й у внутрішню політику Британії. Він розпочав інформаційну атаку на уряд Кіра Стармера у Великій Британії та звинуватив прем'єр-міністра країни в тому, що він не притягнув до відповідальності етнічні банди, які викрадали та гвалтували дітей, коли Стармер ще був керівником британської прокуратури у 2008-2013 роках.