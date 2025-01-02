Американський мільярдер вимагає відставки британського прем'єра та ув'язнення одного з міністрів.

Після втручання у хід передвиборчої кампанії в Німеччині американський мільярдер Ілон Маск розпочав інформаційну атаку на уряд Кіра Стармера у Великій Британії. Як і зазвичай, для цього Маск використав власну соціальну мережу Х.

У серії дописів, мільярдер звинуватив Стармера в тому, що він не притягнув до відповідальності етнічні банди, які викрадали та гвалтували дітей, коли нинішній прем’єр ще був керівником британської прокуратури у 2008-13 роках.

Маск також закликав ув’язнити чинного міністра безпеки Джесс Філліпс за те, що вона відхилила заклики провести публічне розслідування гучного скандалу 20-річної давнини щодо жорстокого поводження з дітьми в місті Олдем.

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"У Великій Британії серйозні злочини, такі як зґвалтування, потребують схвалення Королівської прокуратури на те, щоб поліція звинуватила підозрюваних. Хто був головою Королівської прокуратури, коли групам гвалтівників було дозволено експлуатувати молодих дівчат, не постаючи перед правосуддям? Кір Стармер", – написав Маск.

Американський мільярдер також висловився на підтримку лідера британської партії Reform UK Найджела Фараджа, який виступає з антиемігрантських позицій.

Як пише британське видання Independent, насправді саме за часів, коли Стармер керував британською прокуратурою, пройшли кілька судових процесів щодо етнічних банд гвалтівників. Також Стармер запустив реформу прокуратури, аби полегшити процедури розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми.

Крім того, відповідаючи на заклики побудувати новий завод Tesla у Шотландії, Маск сказав, що "дуже небагато компаній" будуть готові вкладати гроші у Велику Британію під керівництвом чинного уряду.

Офіційний речник прем'єр-міністра Британії відмовився коментувати більшість останніх заяв Маска, але зауважив, що за час роботи нового уряду країна отримала 63 мільярди фунтів стерлінгів додаткових інвестицій.

"Уряд безсоромно дотримується підходу, спрямованого на економічне зростання та підтримку бізнесу", – наголосив речник.

Маск втручається в європейську політику

Як писав УНІАН, у грудні Ілон Маск почав публічно коментувати внутрішню політику Німеччини. Зокрема він висловився на підтримку правопопулістичної партії "Альтернатива для Німеччини". Після теракту у місті Магдебург Маск назвав канцлера Олафа Шольца "некомпетентним дурнем" і закликав його піти у відставку.

Німецькі політики висловили невдоволення тим, що американець втручається у внутрішні справи Німеччини. Віцеканцлер Роберт Хабек навіть висловив думку, що Маск свідомо підіграє європейським правим з метою послабити Європу.

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