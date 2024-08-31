У її бесіді з журналісткою знайшовся час тільки для Ізраїлю, і то не дуже багато.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс дала своє перше велике інтерв'ю як кандидатка в президенти, жодного разу не згадавши в ньому Україну. Повний текст інтерв'ю публікує CNN.

Інтерв'ю було саме передвиборчим, і разом із Гарріс на запитання відповідав її напарник, кандидат на посаду віцепрезидента Тім Волз.

Бесіда з журналісткою торкнулася безлічі тем, пов'язаних із планами Гарріс на президентській посаді в разі перемоги, а також із перебігом самої передвиборчої кампанії. Основний блок запитань, звісно, стосувався внутрішньої економічної та соціальної проблематики в США. Але зовнішньої політики теж торкнулися, зокрема війни Ізраїлю проти ХАМАС.

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"Я однозначна і непохитна у своїй відданості обороні Ізраїлю і його здатності захищатися. І це не зміниться. (...) Ізраїль мав право - має право захищатися. Але те, як це робиться, має значення. Занадто багато невинних палестинців було вбито. І ми повинні укласти угоду [про мир]. Ця війна має закінчитися", - відповіла Гарріс на запитання про те, чи не вважає вона за необхідне урізати військову допомогу Ізраїлю.

І це все, що було сказано про зовнішню політику США. Ані Україна, ані Росія, ані Іран, ані НАТО, ані Китай в інтерв'ю не згадувалися. Варто однак зазначити, що журналістка CNN, яка інтерв'ювала Гарріс і Волза, майже повністю зосередилася на внутрішньому порядку денному США і не торкалася тем зовнішньої політики, за винятком Ізраїлю.

Ставлення Камали Гарріс до України

Як писав УНІАН, Камала Гарріс, ймовірно, абсолютно не розбирається в ситуації навколо України. Американські аналітики вважають, що вона має досить поверхневе уявлення про російсько-українське протистояння. Ймовірною причиною цього називають ту обставину, що на посаді віцепрезидентки вона опікувалася переважно внутрішніми американськими справами - у неї просто не було особливого приводу влізати в зовнішню політику.

Однак гірше може бути те, що перед самим початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Гарріс особисто посварилася з Володимиром Зеленським. Тоді Київ закликав США ввести превентивні санкції проти РФ, щоб не допустити вторгнення. А Гарріс сказала йому, що неможливо карати країну санкціями за те, чого вона ще не зробила.

Проте Гарріс кілька разів робила публічні заяви про Україну, в яких обіцяла загалом продовжувати політику підтримки Києва, яку веде адміністрація Джо Байдена.

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