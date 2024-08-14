Ймовірною причиною експерти вважают те, що досі її обов'язки були мало пов'язаними із зовнішньою політикою.

Чинна віце-президентка США Камала Гарріс, ймовірно, має досить спрощене розуміння війни в Україні. Крім того вона, ймовірно, має особистий конфлікт з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише The Telegraph.

Наприкінці липня авторитетний журнал Time із посиланням на екс-міністра оборони Олексія Резнікова писав, що за кілька днів до російського вторгнення в Україну Гарріс і Зеленський посперечалися на Мюнхенській конференції з безпеки щодо того, як утримати Росію від агресії.

Буцімто Зеленський, звертаючись до Гарріс, просив США запровадити превентивні санкції проти Росії, аби втримати її від вторгнення. Натомість Гарріс буцімто наполягала, що неможна карати за злочин, якого ще не сталося, і просила Зеленського публічно заявити про неминучість російського вторгнення.

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"Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви запровадите санкції?" І відповіді не отримав", – писав Time про цю суперечку.

Хоча Гарріс ніколи не була в Україні, вона шість разів зустрічалася із Зеленським як віце-президент США. Крім того вона відповідала за виділення Україні 1,5 мільярда доларів на підтримку енергетичної інфраструктури та іншу гуманітарну допомогу.

"Дивно, але враховуючи всю увагу до фізичних проблем Байдена, він був набагато енергійнішим і впевненішим в питаннях України, ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити пристойні стосунки із Зеленським, і її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство", – заявив колишній помічник Байдена на умовах анонімності.

Загалом Камала Гарріс не часто згадувала Україну в публічних промовах, а коли робила це, то давала привід для звинувачень у своїй некомпетентності щодо цього конфлікту. Американский аналітик Даг Бендоу зазначає, що Гарріс насправді ніколи не була глибоко залучена до питань зовнішньої політики США загалом і щодо війни в Україні зокрема.

"Її розуміння, ймовірно, обмежується поверхневими розмовами, висловленими їй, коли вона подорожувала до Європи… є мало доказів того, що вона сильно цікавиться цими питаннями або знає про них. Справа не в тому, що вона не здатна отримати глибше розуміння. Швидше, у неї було небагато причин чи можливостей для цього", – каже він.

Разом з тим американські аналітики схильні вважати, що в разі своєї перемоги на виборах президента Камала Гарріс в цілому продовжить ту зовнішню політику, яку вела адміністрація Байдена. З усіма її недоліками в питаннях більш рішучої підтримки України. При цьому Гарріс більше зосередиться на внутрішній політиці, тоді як Байден був досить активним на міжнародній арені.

Доктор Джеймс Карафано, співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation і підполковник армії США у відставці, вважає, що приваблива особистість Зеленського допоможе цьому дуету налагодити стосунки в разі перемоги Гарріс на виборах.

"Камала Гарріс не розвинула жодних близьких міжнародних стосунків, про які я знаю, і це буде важко для неї, якщо її оберуть президентом. Але Зеленський постійно демонстрував здатність працювати з широким колом лідерів, і він, безперечно, знайшов би спосіб конструктивно працювати з її командою", — сказав аналітик.

Передвиборча ситуація в США: останні новини

Як писав УНІАН, в очах американських виборців Камала Гарріс має очевидну перевагу над Дональдом Трампом за кількома лідерськими якостями. Зокрема, виборці вважають, що Гарріс більше відповідає нормам демократії, а також вона є більш дисциплінованою. Крім того, вони вважають її більш чесною, ніж Трамп, а також відзначають, що вона турбується про звичайне населення.

Також ми розповідали, що Трамп звинуватив Байдена у вторгненні РФ в Україну. Сам же похвалився тим, що стримував Путіна від нападу на Україну, а у разі перемоги на виборах обіцяє розпочати діалог із російським диктатором.

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