Між США і Україною вже відбулися історичні зміни, наголосив керівник Офісу президента.

Вибори в Сполучених Штатах Америки – це справа американського народу. Але для України дуже важливо, щоб обидва штаби, обидва кандидати у президенти та люди навколо них чітко розуміли, що відбувається в Україні.

Про це в інтервʼю "Європейській правді" сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він також наголосив, що дуже важливо, "щоб в обох кандидатів дійсно був план української перемоги і була стратегія саме перемоги".

Єрмак підтвердив, що під час розмови із президентом Зеленським Трамп сказав йому не слухати заяв про готовність поступитися російському диктатору Путіну.

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"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на фейк-ньюз, які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – додав він.

Водночас керівник Офісу президента зазначив, що хоча Трампа запрошували приїхати в Україну, такий візит під час кампанії здійснити "буде важко". На уточнююче запитання про те, чи може він приїхати в разі перемоги ще до інавгурації, Єрмак сказав, що "тут шансів більше".

"Іце стосується будь-якого кандидата, який переможе. Мені здається, і для цього є аргументи, що підтримка України – це найуспішніша американська інвестиція за останні роки", – продовжив він.

Щодо кандидатів у віцепрезиденти Тіма Волза (кандидат демократки Камали Гарріс) та Джей Ді Венса (кандидат республіканця Дональда Трампа", то Україна розуміє, що "це різні люди, але нам треба працювати, нам треба змінювати цю позицію".

"І те, що я бачив у медіа останніми днями, свідчить, що навіть риторика Джей Ді Венса змінюється. Я, чесно кажучи, не вірю, що коли-небудь у Сполучених Штатах може бути президент, який би не розумів, що таке Росія, і який би на ідеологічному рівні не був налаштований щодо підтримки України. Зараз між США і Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше", – констатував Андрій Єрмак.

Вибори у США і Україна

Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз, якого вибрала Камала Гарріс, став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він проводив зустрічі, повʼязані з Україною, а в 2024 роцівідвідав посольство України у Вашингтоні, зустрівся з послом Оксаною Маркаровою, де підписав Лист про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері між штатом Міннесота та Чернігівською областю.

Своєю чергою, кандидат від Республіканської партії Джей Ді Венс виступав проти допомоги Україні. Він казав, що Сполучені Штати не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї, необхідної Україні для перемоги.

Раніше Time проаналізувало, чого можна чекати від можливого альянсу Зеленського і Камали Гарріс в разі її перемоги на виборах. Зазначалося, що їхні стосунки "ніколи не були особливо теплими".

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