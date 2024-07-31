Стосунки ймовірної кандидатки від демократів на посаду президента США з главою української держави "ніколи не були особливо теплими".

Меседж, який віце-президент США і чинна кандидатка на посаду голови Білого дому Камала Гарріс передала президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Мюнхені, посилив розчарування українського лідера союзниками перед обличчям російського вторгнення. Про це пише Time.

Автори зазначають, що це спілкування "задало тон" відносинам Зеленського з Гарріс, які "ніколи не були особливо теплими".

"Хоча президент Байден та інші високопосадовці в адміністрації відвідали Київ, щоб продемонструвати рішучість і солідарність з українцями, Гарріс не їздила в Україну з початку повномасштабного вторгнення. На зустрічах з українськими офіційними особами в останні роки вона справді виявляла співчуття до їхнього становища", - зазначає ЗМІ з посиланням на неназваного чиновника Білого дому. Відео дня

За його словами, Гарріс багато подорожувала, намагаючись згуртувати європейських союзників і підтримати українців у їхній війні проти Росії. Так, невдовзі після початку вторгнення вона відвідала Польщу та Румунію, щоб зустрітися з європейськими лідерами та військовослужбовцями США на східному фланзі НАТО.

"Її зустріч із Зеленським відзначалася такою ж формальністю, як і попередні. Два лідери сиділи прямо один навпроти одного за столом переговорів. ... Зеленський скуто зачитав набір підготовлених зауважень, подякувавши президенту Байдену та Конгресу США за підтримку. "Путін намагається розширити війну і зробити її більш кровопролитною", - сказав він. "Але разом з Америкою та всіма нашими партнерами ми захищаємо життя наших людей". У відповідь Гарріс зазначила, що це буде її шоста зустріч з президентом України з початку повномасштабної війни. "Не остання", — з усмішкою відповів Зеленський. "І, сподіваюся, в кращі часи", — сказала Гарріс", - пише видання.

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Камала Гарріс за тиждень помітно наростила рейтинги. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення ABC News.

Так, ще тиждень тому рейтинг довіри до Гарріс становив лише 35%, тоді як 46% американців висловлювали їй недовіру. Нове опитування показало драматичну зміну рівня схвалення: 43% американців довіряють їй, 42% – не довіряють.

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