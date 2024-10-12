Крайній медичний огляд кандидатка в президенти проходила півроку тому.

Оприлюднено висновок лікарів про стан здоров'я кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Вона сподівається, що це допоможе чинити додатковий тиск на її суперника Дональда Трампа, якому 78 років, пише Бі-бі-сі. Зокрема, передвиборчий штаб 59-річної Камали Гарріс має намір використати прийом Трампа, який раніше звинувачував нинішнього президента США Джо Байдена у профнепридатності, проти нього самого, піддавши сумніву його власну придатність до посади глави держави.

Згідно з висновком лікарів, Гарріс повністю здорова. Її лікар Джошуа Сіммонс написав, що вона має фізичну та розумову стійкість, необхідну для роботи президента.

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Останній огляд кандидатка в президенти проходила півроку тому. За даними Сіммонса, у Гарріс немає проблем із серцем і діабету, тиск і холестерин відповідають нормі.

Сіммонс тільки відзначив брак у політика вітаміну D, але додав, що вона вживає цей вітамін. "Гарріс підтримує здоровий і активний спосіб життя", - сказав лікар, уточнивши, що вона займається аеробікою і силовими тренуваннями.

"Вона не курить і вживає алкоголь лише зрідка і в помірних кількостях", - деталізував лікар.

Зі свого боку в серпні Дональд Трамп заявляв, що на останньому медичному огляді лікар поставив йому "вищу оцінку". При цьому політик ніколи не оприлюднював жодних медичних даних про себе.

Видання зазначило, що Дональд Трамп є найстаршим кандидатом на пост президента в історії країни - йому 78 років і 119 днів. Джо Байдену на момент обрання на пост глави держави 2021 року було 78 років і 61 день.

Вибори президента США

Кандидат у президенти Дональд Трамп має перевагу перед своєю суперницею на виборах у США Камалою Гарріс у питаннях війни в Україні та на Близькому Сході. Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, більше виборців вважають, що Трамп краще проведе країну через обидва конфлікти.

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