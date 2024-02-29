Президент пройшов спеціалістів з оптометрії, стоматології, ортопедії, фізіотерапії, неврології, медицини сну, кардіології, радіології і дерматології.

Президент США Джо Байден пройшов щорічний медогляд, який підтвердив, що він здатен виконувати свої обов'язки.

Доктор Кевін О'Коннор у своєму звіті заявив, що американський лідер не має "жодних нових проблем" зі здоров'ям. Як уточнює CNN, цей звіт буде останньою інформацією про здоров'я Байдена до президентських виборів у листопаді.

"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань. Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", – написав О'Коннор.

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Як відомо, у свої 81 Байден вже є найстаршим з усіх американських президентів. Якщо він переобереться, то наприкінці другого терміну йому буде 86 років. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр на щоденному брифінгу оголосила, що, за словами лікаря президента, він "не потребує когнітивного тесту".

О'Коннор у своєму звіті детально описує спеціальності залучених до медогляду лікарів: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопи і гомілковостопного суглоба), ортопедія (хребта), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія і дерматологія. Документ переглянули й інші лікарі Медичної служби Білого дому.

"Кожен з цих фахівців незалежно переглянув карту, оглянув президента і погодився з моїми висновками і рекомендаціями", – зазначив О'Коннор.

Згідно з обстеженням, Байден важить 80,7 кг і має зріст 182,8 см, що відповідає зросту і вазі, зафіксованим під час його останнього фізичного обстеження в лютому 2023 року. Лікар стверджує, що політик "продовжує тренуватися щонайменше п'ять днів на тиждень".

У попередніх обстеженнях вказувалось, що у Байдена була скута хода, викликана "зносом" хребта. Однак за останніми висновками, "артритні зміни у Байдена залишаються від помірних до важких, але все ще не призводять до стиснення нервових корінців настільки значного, щоб вимагати будь-якого спеціального лікування".

Як йдеться у звіті, нещодавно американський лідер поскаржився на біль у лівому стегні, "що, безсумнівно, також впливає на його жорстку ходу". Хоча хода Байдена залишається жорсткою, вона не погіршилася з минулого року.

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2024 року в США пройдуть чергові президентські вибори. Перед ними відбуваються праймеріз - передвибори, переможці яких боротимуться за крісло президента.

Toronto Star писав, що цьогорічні президентські вибори в США стануть "референдумом про майбутнє України". Для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України "стала непотрібною справою". При цьому без підтримки США Україна програє війну проти РФ.

Водночас за даними WSJ, американці не хочуть бачити в Білому домі ні Байдена, ні Трампа.

Опитування Economist/YouGov від 13 червня показало, що лише 33% виборців хочуть, щоб Дональд Трамп балотувався, а 26% хочуть, щоб це зробив Джо Байден.

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