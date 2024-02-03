Видання зазначило, що в даний час тема України зникає з американської передвиборчої кампанії, яку ведуть республіканці.

Цьогорічні президентські вибори в США стануть "референдумом про майбутнє України".

У статті Toronto Star припускається, що "виборці-республіканці не хочуть більше чути про підтримку України". Такий висновок оглядачі видання зробили на аналізі передвиборчої риторики республіканки Ніккі Гейлі, яка бореться за право представляти партію на президентських виборах.

Видання припустил, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України "стала непотрібною справою". "З 2023 року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну", - пише видання.

Відео дня

Оглядачі зауважили, що без підтримки США Україна програє війну проти РФ. А "найкращим сценарієм" для країни стане "дикий мир, за якого РФ збереже окуповані східні землі України та встановить постійний контроль над маріонетковим урядом на заході".

Припускають заборону викладання української мови, продовження масового викрадення українських дітей: "Це буквально зітре Україну з карти Європи".

При цьому видання відзначило, що Україна бореться за свою свободу "проти найвитривалішого ворога Америки".

Допомога США Україні

У вересні 2023 року у США призначили групу з перевірки використання допомоги Україною.

Водночас, затвердження нової безпекової допомоги в США наразі застрягло у Конгресі, оскільки у Палаті представників та Сенаті не можуть погодити вирішення питань про захист кордону з Мексикою, аби перейти до голосування за додаткову допомогу для України.

31 січня Україна та США підписали меморандум про взаєморозуміння з метою посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: