Американському лідеру вже 81 рік.

Нинішній президент США Джо Байден заявив, що може відмовитися від участі у виборах. Він згоден ухвалити таке рішення, якщо виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям.

За його словами, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то Байден готовий їм підкоритися.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема", - заявив президент США в інтерв'ю CBS News.

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Варто зазначити, що президенту США Джо Байдену вже 81 рік, про що не втомлюється нагадувати його головний суперник у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.

Вибори у США - головні новини

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Наприкінці червня відбулися перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, що нинішній лідер американців зазнав провалу під час "сутички" - здавався менш енергійним, ніж опонент, і "заїкався".

Пізніше ЗМІ дізналися, що понад 160 впливових членів Демократичної партії звернулися до президента із закликом відмовитися від участі у виборах.

Байден не хоче знімати свою кандидатуру. Він визнав, що він старий, але заявив, що зміг багато чого досягти.

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