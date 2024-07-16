Американський президент похвалився, що провів десятки заходів.

Демократ, президент США ти кандидат на цю посаду Джо Байден анонсував нові дебати зі своїм опонентом - колишнім американським лідером, республіканцем Дональдом Трампом.

Очільник Штатів в інтервʼю американському каналу NBC News сказав, що "погодився на дебати з ним (Трампом, - Ред.) у вересні". У Байдена запитали, чи хоче він "повернутися на коня", а він у відповідь розхвалив себе.

"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні", - стверджував президент. За словами Байдена, він виходить і показує американцям, що має всі здібності, і що йому "не потрібні нотатки".

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Вибори американського президента мають відбутися 5 листопада 2024 року. Наприкінці червня відбулися перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, що нинішній лідер американців зазнав провалу під час "сутички" - здавався менш енергійним, аніж опонент, а також "заїкався".

Пізніше ЗМІ дізналися, що понад 160 впливових членів Демократичної партії звернулися до президента із закликом відмовитися від участі у виборах й поступитися місцем іншому демократу.

Байден, якому наразі 81 рік, не хоче знімати свою кандидатуру. Демократ визнав, що є старим, однак заявив, що зміг багато чого домогтися. Варто зазначити, що Трамп не набагато молодший, аніж Байден, - республіканцю 78 років.

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