Наразі він лікується у Делавері.

Попри заяви найближчого оточення та передвиборчого штабу президента США Джо Байдена, що він все ще відданий своїй справі, політик став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів.

Про це пише ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Байден також попросив провести опитування щодо того, як би впоралася з цією роллю Камала Харріс.

"Немає жодних ознак того, що Байден змінює свою думку. Що стосується грошей, то великі донори в Нью-Йорку і Каліфорнії дали зрозуміти команді, що вони не говорять "ні", але поки що натиснули на кнопку паузи", - додав він. Відео дня

Співрозмовник сказав журналістам, що президент виснажений, однак діагноз COVID-19 дає йому змогу зібрати в Делавері людей, щоб "поговорити і подумати".

Байдена закликають вийти з перегонів

Як відомо, тиск на Байдена щодо зняття кандидатури посилився після першого раунду передвиборчих дебатів з Трампом. Тоді у ЗМІ активно обговорювали, чи може він залишатися на другий термін.

Байден заявив, що все ще вірить у свою здатність перемогти, однак вже під час саміту НАТО двічі обмовився, назвавши Володимира Зеленського "Путіним", а Гарріс - Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: