Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу на полях саміту НАТО у Вашингтоні випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".
"Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", – заявив американський лідер.
Варто зазначити, що Байден швидко усвідомив, що помилився і одразу ж додав:
"Президент Путін? Він (Володимир Зеленський – УНІАН) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це".
У відповідь Володимир Зеленський віджартувався, сказавши: "Я кращий".
"Ви збіса кращий", – погодився Байден.
Саміт НАТО: важливі новини
11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Його підписали Європейський Союз та 21 країна.
Тим часом у тексті підсумкової декларації саміту, погодженого 10 липня, говориться, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО. При цьому наголошується, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".