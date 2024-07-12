Американський лідер швидко зрозумів, що помилився.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу на полях саміту НАТО у Вашингтоні випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".

"Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", – заявив американський лідер.

Варто зазначити, що Байден швидко усвідомив, що помилився і одразу ж додав:

"Президент Путін? Він (Володимир Зеленський – УНІАН) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це".

У відповідь Володимир Зеленський віджартувався, сказавши: "Я кращий".

"Ви збіса кращий", – погодився Байден.

Саміт НАТО: важливі новини

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Його підписали Європейський Союз та 21 країна.

Тим часом у тексті підсумкової декларації саміту, погодженого 10 липня, говориться, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО. При цьому наголошується, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

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