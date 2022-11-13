Остаточний удар по надіях республіканців було завдано в Неваді.

Демократи отримають достатню кількість місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.

Остаточний удар по надіях республіканців був нанесений в Неваді, пишуть агентство Bloomberg із посиланням на дані про результати виборів та газета The Washington Post. Там у суботу сенатор від демократів Кетрін Кортес Масто виграла переобрання, обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату.

Відтак, перемога Масто забезпечила демократам 50 місць. 6 грудня другий тур виборів відбудеться у Джорджії. Загалом на кону 35 місць у Сенаті.

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Вибори в США

Як повідомляв УНІН, 8 листопада в США відбулися проміжні вибори в обидві палати Конгресу. Незабаром стало відомо, що Республіканська партія, за попереднім результатом, може стати чільною в Палаті.

За даними ЗМІ, остаточні результати виборів в США з'являться в грудні. Все затягнеться через те, що в штаті Джорджія будуть проводити повторне голосування. Також стало відомо, що на виборах до Палати представників США пройшли два небіжчика.

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