Демократична партія може уникнути розгрому.

За попередніми результатами проміжних виборів в США Республіканська партія може встановити контроль над Палатою Представників Конгресу. При цьому демократи зможуть уникнути "розгрому" на виборах на тлі падіння рейтингу нинішнього президента Джо Байдена.

За даними Reuters, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників. Це на одне менше, ніж необхідно для встановлення більшості, що дасть можливість впливати на порядок денний адміністрації Байдена. Правда, ще не оголошені 100 місць з 435 в Палаті представників.

Вирішальні перегони до Сенату в Пенсільванії, Неваді, Джорджії та Арізоні мають схожі результати. При цьому в Джорджії може пройти другий тур 6 грудня, і, можливо, вирішиться доля Сенату. Поки що демократи контролюють Сенат 50 на 50, а у віце-президента Камали Харріс вирішальний голос.

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Згідно з попередніми результатами виборів, демократи зможуть уникнути "розгромних" виборів на тлі падіння рейтингів Байдена.

Вибори в США - що відомо

У Республіканській партії перед виборами в США збільшилося число противників військової підтримки ЗСУ. У свою чергу республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що праві і ліві часто мають общию позицію у важливих політичних питаннях.

Перед самими вибрами, 3 листопада, стало відомо, боти використовують політичні меми, щоб вплинути на результати виборів. При цьому російський олігарх Євген Пригожин зізнався, що "втручався, втручається і буде втручатися" вибори в США.

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