Обидва кандидати померли до голосування.

Серед кандидатів на проміжні вибори в США виявили мерців. Двох з них переобрали в палату представників.

За даними телеканалу Fox News, 9 жовтня помер 85-річний член Демократичної партії від штату Пенсильванія Ентоні Делука. Політик боровся з лімфомою.

Незважаючи на смерть кандидата свої голоси за нього віддали майже 86% виборців, з них 14 тисяч голосів він отримав у день виборів, а ще 7 тисяч поштою.

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"Хоча ми неймовірно засмучені втратою представника Тоні Делуки, ми пишаємося тим, що виборці продовжують демонструвати свою довіру до нього і його прихильності демократичним цінностям, переобравши його посмертно. Незабаром підуть позачергові вибори", - йдеться в повідомленні колег померлого з Палати представників.

Делука виявився не єдиним мертвим кандидатом. Так, на виборах в нижню палату Конгресу пройшла представниця Демократичної партії від штату Теннессі Барбара Купер. За даними місцевої газети The Commercial Appeal, вона померла 25 жовтня у віці 93 років.

Вибори в США - що відомо

8 листопада відбулися проміжні вибори в обидві палати Конгресу США.

За попередніми результатами, Республіканська партія може встановити контроль над Палатою представників Конгрес. При цьому поки що демократи контролюють Сенат 50 на 50, а у віце-президента Камали Харріс вирішальний голос.

Пізніше стало відомо, що остаточні результати виборів стануть відомі лише в грудні. Процес затягнеться через необхідність проведення повторного туру голосування в американському штаті Джорджія.

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