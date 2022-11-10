У штаті Джорджія проведуть другий тур виборів.

Остаточні результати виборів, які визначать, хто отримає партійну більшість у верхній палаті Конгресу США – республіканці чи демократи – стануть відомі лише у грудні.

Як повідомляє Reuters, цей процес затягнеться через необхідність проведення повторного туру голосувань в американському штаті Джорджія.

"Після підрахунку понад 99% голосів Рафаель Ворнок (представник демократів – ред.) з невеликим відривом випереджає Гершела Волкера (представник республіканців – ред.), колишню зірку футболу, якого підтримав екс-президент Дональд Трамп", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що жоден кандидат не отримав абсолютної більшості голосів. Хоча Ворнок і лідирує, він не набрав 50% для перемоги в першому турі.

"У той час, як уповноважені особи округу досі продовжують детально підраховувати голоси, ми вважаємо, що можемо з упевненістю сказати, що тут, у Джорджії відбудеться другий тур голосувань до Сенату США, запланований на 6 грудня", – наголосив представник місцевої влади Гейб Стерлінг.

Вибори в США і допомога Україні: що відомо

8 листопада 2022 року в США відбулися проміжні вибори до обох палат Конгресу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що уразі, якщо за результатами проміжних виборів Республіканська партія зможе встановити контроль над Палатою Представників Конгресу США, Сполучені Штати не відмовляться від військової допомоги Україні.

Раніше також повідомлялося, що Росія знову активізувала свої ботоферми у соцмережах і намагається втрутитися у результати проміжних виборів до Конгресу. Переважно боти критикують чинного президента Байдена та інших відомих демократів, а також нарікають на використання грошей платників податків для багатомільярдної підтримки України перед обличчям російської агресії.

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