Росія, Іран і Китай 'нарощують' зусилля з розділення виборців у США

Федеральні та державні чиновники готуються до потоку зусиль із впливу на підготовку та результати президентських виборів у США 5 листопада.

Росія, Іран і Китай "нарощують" спроби розпалити розбіжності в США перед президентськими виборами в листопаді, заявив високопоставлений чиновник Міністерства юстиції.

Тріо прагне "спотворити погляди" американських виборців, заявив Метью Олсен, помічник генерального прокурора з національної безпеки, пише Bloomberg.

США вже вжили заходів цього місяця, щоб перешкодити тому, що вони називають підтримуваними Кремлем кампаніями впливу, спрямованими на втручання у вибори в США. Але Олсен попередив, що США навряд чи зможуть повністю усунути іноземні кампанії впливу, з огляду на розрізнене і фрагментоване середовище соціальних мереж.

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Федеральні та державні чиновники готуються до потоку зусиль із впливу на підготовку та результати президентських виборів у США 5 листопада, від кампаній впливу до кібератак. США назвали Росію своєю головною проблемою, попередивши, що вона здатна проводити широкомасштабні та просунуті кампанії.

Олсен додав, що соціальні мережі та інші телекомунікаційні компанії експлуатуються супротивниками, і що Міністерство юстиції зобов'язане ділитися інформацією про те, де Росія, Китай або Іран використовують свої платформи для поширення пропаганди і дезінформації.

"Реальність така, що розвідувальне співтовариство, включно з ФБР, може бачити більшу частину цієї діяльності, яку, можливо, ці компанії не бачать", - сказав він, додавши, що це вулиця з двостороннім рухом, де компанії соціальних мереж можуть ділитися інформацією з ФБР.

Побоювання з приводу примусу уряду до попереджень ФБР компаніям соціальних мереж досягли Верховного суду на початку цього року. Хоча суд став на бік адміністрації президента Джо Байдена, Міністерство юстиції на початку цього місяця презентувало нову політику, яка містить у собі утримання від тиску на сайти соціальних мереж з метою видалення або блокування контенту.

Вибори у США-2024 - останні новини

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від других теледебатів зі своєю суперницею-демократкою Камалою Гарріс. Про це Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social. Він порівняв Гарріс із "боксером, який програв бій і хоче реваншу".

Впливовий республіканець Ліндсі Грем заявив, що він розчарований виступом Трампа на дебатах із Гарріс.

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