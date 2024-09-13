Влада США звинуватила медіагрупу "Россия сегодня" і телеканал RT у роботі на російську розвідку.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора пропагандиста Дмитра Кисельова.

Згідно зі списком оновлень на сайті OFAC (відділу Мінфіну США, відповідального за санкції), 13 вересня було запроваджено санкції проти автономної некомерційної організації (АНО) "ТВ Новости" (це офіційна назва пропагандистів RT), АНО "Євразія" та ФГУП МІА "Россия сегодня". Із фізичних осіб під санкції потрапив пропагандист гендиректор "России сегодня" Дмитро Кисельов, а також громадянка Росії та Молдови Неллі Парутенко, яка очолює АНО "Евразия".

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, медіагрупа "Россия сегодня", до якої входять низка російських пропагандистських ЗМІ, серед яких РІА Новини, Sputnik і Russia Today, не тільки поширює пропаганду РФ, а й діє як підрозділ російської розвідки.

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Блінкен окремо зазначив, що телеканал RT брав участь в операціях впливу в різних країнах світу, серед яких - створення фейкових ЗМІ в Німеччині та країнах Африки, а також спроба втрутитися в майбутні президентські вибори в Молдові.

З російського боку на заяву Держдепартаменту поки відгукнулася тільки офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Думаю, у США має з'явитися нова професія - фахівець із введених проти Росії санкцій. Хтось же повинен стежити за тим, щоб санкції хоча б не повторювалися. А то по другому колу вже пішли з RT", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Санкції проти російських пропагандистів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до переліку 10 фізичних і 2 юридичних осіб у межах скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви здійснити шкідливий вплив на президентські вибори у США 2024 року.

Зазначається, що починаючи з початку 2024 року керівники RT почали докладати ще більш мерзенних зусиль із таємного вербування мимовільних американських впливових осіб для підтримки своєї зловмисної кампанії впливу.

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