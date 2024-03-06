Наразі не зрозуміло, чи планує бізнесмен витратити частину своїх статків на передвиборчу гонку Трампа.

Дональд Трамп в неділю, 3 березня, зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними республіканцями. Мета – пошук фінансування для підтримки своєї президентської кампанії, пише The New York Times з посиланням на трьох поінформованих осіб.

Зазначається, що Трамп похвалив Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

За словами журналістів, наразі не зрозуміло, чи планує бізнесмен витратити частину своїх статків на передвиборчу гонку Трампа. Однак його нещодавні пости в соціальних мережах свідчать, що він хоче поразки Джо Байдена. Люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили таку думку.

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Вказано, що маючи статки близько 200 мільярдів доларів, за даними Forbes, Маск може вирішити підтримати Трампа і майже одноосібно знищити величезну фінансову перевагу Байдена та його союзників над колишнім президентом.

Наближена до Маска особа вказала, якщо він вирішить підтримати Трампа, то цьому сприятимуть його погляди на імміграцію. Останнім часом мільярдер стає більш відкритим до підтримки Республіканської партії та все частіше критикує Байдена.

Вибори у США

3 березня колишній президент США Дональд Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах (кокусах) Республіканської партії ще в трьох штатах - Мічигані, Міссурі та Айдахо. За прогнозами праймеріз, які 6 березня відбулися у 16 штатах, Байден і Трамп очікувано лідирують на голосуваннях у своїх партіях.

Щодо України, то Трамп неодноразово робив скандальні заяви. Так, колишній президент заявив, що якби він був при владі, то ні війна в Україні, ні конфлікт в Ізраїлі б не відбулися. Він також обіцяв припинити війну в Україні в перший день його перебування на посаді.

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