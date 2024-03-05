Трамп заявив, що якби він був при владі, то ні війна в Україні, ні конфлікт в Ізраїлі б не відбулися.

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що якби він був при владі, то ні війна в Україні, ні конфлікт в Ізраїлі б не відбулися.

"Росія ніколи б не напала на Україну. Ніколи. Ви це знаєте, усі це знають. Усе це лежить на Байдені... Усі ці люди, які мертві в Україні, Росії та Ізраїлі, усі ці зруйновані території. Люди зараз жили б прекрасним життям. Ми опинимося на порозі Третьої світової", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він заявив, що якби був президентом, то напад Хамас на Ізраїль не стався б, оскільки Іран був би розорений.

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"У них не було б грошей для ХАМАСу, для Хезболли. Вони не зробили б цього при мені. Я гарантую вам це. Вони зробили це, тому що не відчувають поваги до Байдена", - сказав Трамп.

Вибори у США - що буде в разі перемоги Трампа

Основними кандидатами на посаду президента США за підсумками виборів 2024 року вважають чинного лідера Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа. Однак, за результатами опитування Bloomberg, Байден програє Трампу в усіх ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

Раніше Трамп заявляв, що зможе припинити війну в Україні за 24 години після того, як повернеться в Білий дім.

Також він заявляв, що не захищатиме країни НАТО від Росії і буде "заохочувати" Москву "робити все, що їм заманеться".

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