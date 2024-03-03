Ймовірно, вже за підсумками вівторка Трамп остаточно скине з рахунків свого головного конкурента всередині Республіканської партії.

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах (кокусах) Республіканської партії ще в трьох штатах - Мічигані, Міссурі та Айдахо. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що скрізь експрезидент із великим відривом обійшов свою головну суперницю - колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі. І це останній великий захід у передвиборчій кампанії Трампа перед так званим Супервівторком - 5 березня кокуси відбудуться одночасно в 15 штатах і на одній території.

Якщо Ніккі Гейлі не зможе здобути перемогу під час Супервівторка (що виглядає вкрай малоймовірним на поточний момент), тоді Трампа майже гарантовано буде обрано єдиним кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США.

Відео дня

Після цього від крісла президента його відокремлюватиме лише чинний президент Джо Байден, який за всіма рейтингами поступається своєму попереднику. Самі ж президентські вибори відбудуться на початку листопада, а їхній переможець вступить у президентські повноваження в січні 2025 року.

Президентські перегони у США: останні новини

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден відстає від свого потенційного суперника Дональда Трампа в усіх семи ключових штатах - Аризоні, Джорджії, Пенсільванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині. Як показує історія, кандидат, який перемагає в цих штатах, перемагає загалом по країні.

Також ми розповідали, що Трамп, який уже вважає себе переможцем виборів, озвучив список можливих кандидатів у віцепрезиденти. Серед них один із його головних конкурентів у минулому Рон ДеСантіс.

Вас також можуть зацікавити новини: