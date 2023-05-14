Однак це не вважається підкупом виборців, адже гроші отримували діти.

Чинний президент Туреччини та кандидат на цю посаду Реджеп Таїп Ердоган роздавав гроші просто на виборчій дільниці.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, Ердоган роздавав купюри по 200 лір, що приблизно еквівалентно 380 гривням. Поруч з ним була дружина - перша леді Туреччини.

Втім, підкупом виборців це не вважатимуть, оскільки гроші він роздавав дітям, а вони не голосують.

Відео дня

Вибори в Туреччині

Сьогодні в Туреччині проходять одночасно президентські і парламентські вибори, на яких Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі 20 років (з 2003 по 2014 – як прем'єр-міністр, з 2014 і донині – як президент), бореться за її збереження.

Вибори можуть стати крахом для Ердогана, адже перед ними країну потрясли руйнівні землетруси, які забрали життя 50 тисяч людей. Рейтинг чинного президента послабили й чутки про пережитий інфаркт.

Вас також можуть зацікавити новини: