При цьому видання вказало, що позиція суперника Ердогана по Україні поки залишається неясною.

Євросоюз був би радий мати "легшу Туреччину", в той час як російська влада може втратити економічне і дипломатичне співробітництво, якщо турецький президент Реджеп Таїп Ердоган втратить владу за підсумками виборів.

Як говориться в матеріалі The New York Times (NTY), за сьогоднішніми виборами президента Туреччини спостерігають на Заході, в штаб-квартирі НАТО і в Кремлі, а від їх результату залежить посередницька роль Анкари в складних і часто неприємних відносинах між сторонами.

Як пояснило видання, підвищена увага до турецьких виборів обумовлена тим, що опитування, проведені напередодні плебісциту, показали, що Ердоган трохи відстає від свого суперника Кемаля Киличдароглу.

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NTY зазначило, що офіційні особи на Заході традиційно не коментують уподобання, щоб уникнути звинувачень у втручанні у внутрішні справи Туреччини, але "ні для кого не секрет, що європейські лідери, не кажучи вже про адміністрацію Джо Байдена, були б раді, якби Ердоган програв".

Видання навело слова колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, який заявив наступне: "Ми всі хочемо полегшення Туреччини". Це викликано тим, що стратегічно важливий член НАТО - Туреччина при Ердогані стає все більш неприємним партнером для ЄС.

Видання також зазначило, що РФ також багато в чому залежить від підсумків виборів, оскільки при Ердогані Туреччина стала серйозним торговим партнером РФ і дипломатичним посередником. Ці відносини стали ще більш значимі для Кремля після нападу на Україну.

Чим Ердоган розчарував Захід

У статті NTY зазначається, що за 20 років свого перебування на посаді Ердоган проводив таку зовнішню політику, яка часто засмучувала його західних союзників і надавала сприятливі дипломатичні можливості для Кремля.

По-перше, Ердоган відмовився підтримати санкції Заходу проти РФ, чим підірвав спроби позбавити Кремль грошей для ведення війни. А натомість отримав російську нафту з великими знижками.

По-друге турецький президент ще більше розчарував союзників, коли заблокував вступ Швеції до НАТО.

У більш широкому сенсі ЄС та США мають сильне відчуття, що Туреччина за часів Ердогана ще більше віддалилась від європейських цінностей та норм, таких як верховенство права та свобода преси.

Таким чином, як зазначило видання, в той час як США, ЄС і НАТО виграють від перемоги опозиції, російський президент Володимир Путін напевно буде вважатися таким, що програв, якщо Ердоган буде повалений.

Щодо Киличдароглу, видання підкреслило, що він обіцяв підтримати економічні відносини з РФ, якщо переможе на президентських виборах, але поки не ясно, чи збереже він делікатне балансування Ердогана в питанні України.

Вибори в Туреччині

Сьогодні у Туреччині проходять президентські вибори. Між собою за найвищий політичний пост посперечаються чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі вже 20 років, і Кемаль Киличдароглу - лідер Республіканської народної партії, який пішов на вибори від об'єднаної опозиції.

Також у Туреччині сьогодні обирають новий склад парламенту.

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