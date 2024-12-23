До списку потрапили, окрім самого Лукашенка, троє симпатиків його режиму і одна сумнівна "опозиціонерка".

Наприкінці січня в Білорусі відбудуться чергові "вибори" президента. Білоруський Центрвиборчком зареєстрував загалом п’ять кандидатів, повідомляє "Радіо Свобода".

Окрім Олександра Лукашенка, який утримує владу в країні вже понад 30 років, у бюлетенях також з’являться наступні імена:

Олег Гайдукевич – син відомого білоруського політика Сергія Гайдукевича, який тричі балотувався на посаду президента, востаннє у 2015 році. І батько, і син загалом лояльні до режиму Лукашенка, обиралися депутатами, працювали на посадах, пов’язаних з владою. У 2020 році Олег Гайдукевич засудив дії протестувальників, звинувачував США та ЄС у спробі державного перевороту.

Анна Канапацька – донька Анатолія Трухановича, першого офіційного доларового мільйонера в Білорусі. У 2016 році обралася до парламенту, як опозиційний кандидат. В минулому входила до опозиційної партії УГП, яка нині ліквідована. Виступає проти орієнтації Білорусі на Росію. Брала участь у президентських виборах 2020 року. Попри розгром білоруської опозиції у 2020-2021 роках, залишилася на свободі і зараз критикує всі продемократичні сили, включаючи Світлану Тіхановську.

Олександр Хижняк – працював юристом у низці державних підприємств і організацій, очолює провладну Партію праці та справедливості. Депутат Мінської міської ради. У 2006 і 2015 роках Хижняк отримав від Лукашенка нагороди за "чесну працю та активну участь у громадському житті".

Сергій Сиранков – депутат парламенту, з 2024 року лідер провладної Компартії Білорусі. Відкрито підтримує Лукашенка і стверджує, що курс влади "повністю сумісний з програмою КПРС" щодо будівництва в Білорусі "держави для народу".

Ситуація в Білорусі: останні новини

Як писав УНІАН, час від часу Олександр Лукашенко лякає білорусів загрозою війни і пропонує готуватися до ворожого нападу. Традиційно загроза у нього походить то від Польщі, то від України.

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Також ми розповідали, чому Лукашенко не ризикне вступити у війну з Україною. Попри пряму співпрацю з країною-агресором, Білорусь досі ухилялася від прямої участі у війні, і це не випадково.

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