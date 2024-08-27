Україна зробила попередження Білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на українському кордоні.

Олександр Лукашенко на тлі страху за свій режим навряд чи вступить у війну проти України, проте може в угоду Путіну відволікти і розтягнути українські війська.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). "Нарощування білоруських військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту", - вважають аналітики.

Вони додали, що за їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну. "Білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим, тому він дуже малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення", - йдеться у звіті.

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Аналітики додали, що президентські вибори в Білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і Лукашенко хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на військових для придушення будь-яких ймовірних протестів, пов'язаних з виборами.

В Інституті нагадали, що Україна зробила попередження Білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на українському кордоні в Гомельській області.

Ситуація в Білорусі

25 серпня стало відомо, що Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують велику кількість особового складу, озброєння та військової техніки на кордоні з Україною.

Зокрема, у Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

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