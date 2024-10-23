Водночас у Росії заявили, що готові направити своїх силовиків, якщо у Білорусі спалахнуть протести.

У Білорусі нові вибори президента відбудуться 26 січня 2025 року. Про це повідомляє "БелТА".

За словами голови Центральної виборчої комісії Білорусі Ігоря Карпенка, інавгурація теперішнього президента країни Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня 2020 року. Тому наступні вибори президента мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року.

"Основний закон не забороняє проводити вибори раніше, він забороняє проводити їх пізніше встановленого терміну. На думку Центральної виборчої комісії оптимальною датою для проведення виборів Президента Республіки Білорусь вбачається 26 січня 2025 року", - заявив він.

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Водночас посол Росії у Білорусі Борис Гризлов заявив, що у разі "спроб дестабілізації" під час виборів у країні, Росія обов'язково надасть свою "допомогу" та "підтримку", його слова цитує The Moscow Times.

"Про можливі акції такого роду напередодні виборів попереджав і глава білоруської держави, і керівники силових структур. Сам по собі цей факт свідчить про те, що правоохоронні відомства Білорусі прекрасно обізнані про підготовку провокацій. А раз обізнані - значить, готові", - підкреслив Гризлов.

Можливість протестів у Білорусі

Влітку білоруський доброволець "Янкі" заявив, що наразі в Білорусі майже нікому висловлюватися проти режиму Лукашенка, адже більшість учасниці акцій протесту, які були у 2020 році, вже виїхали з країни. За його словами, у 2020 році протестуючі не наважилися на радикальні дії, а потім їх просто залякали.

"Після головних днів протестів люди не йшли радикально, а з піднятими руками ходили центром. І КДБ Білорусі просто приходило і закривало їх до в'язниць. Це тривало тижнями", - нагадав він.

"Янкі" додав, що люди у Білорусі розуміють, що перебувають під пильним стеженням, тому не ризикують критикувати владу або певні служби.

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