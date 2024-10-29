Зокрема опозиція та президент Грузії не визнають результатів проведених виборів в країні.

Центральна виборча комісія Грузії повідомила, що 29 жовтня перерахує бюлетені на 14% виборчих дільницях після того, як незалежні спостерігачі висловили занепокоєння щодо проведення виборів до парламенту, які відбулися у суботу, пише Reuters.

Згідно з офіційними результатами, правляча партія "Грузинська мрія" отримала майже 54% голосів, проте прозахідні опозиційні партії і президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявили, що результати були сфальсифіковані. Внаслідок чого тисячі людей зібралися 28 жовтня на центральній вулиці Тбілісі.

У виданні зазначили, що повного розслідування повідомлень про підкуп, залякування виборців та вкидання бюлетенів вимагають ЄС, НАТО та США.

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Відомо, що виборча комісія, яка раніше визнала вибори вільними та чесними, повідомила, що проведе перерахунок голосів на 5 випадково обраних виборчих дільницях у кожного з 84 виборчих округів Грузії. Водночас у комісії не уточнили, коли стане відомо про результати перерахунку голосів.

"Для забезпечення прозорості всі уповноважені представники запрошуються для спостереження за процесом перерахунку голосів", - наголосили у заяві.

Вибори у Грузії - що відомо

У Reuters нагадали, що за офіційними результатами, "Грузинська мрія" отримала 1,12 млн голосів, що на 335 тисяч голосів більше, ніж чотири основні опозиційні партії, між якими існують глибокі розбіжності.

Зазначається, що партія здобула велику перевагу - до 90% у деяких сільських районах, проте у Тбілісі та інших великих містах отримала гірші результати.

"Грузинська коаліція зі спостереження за виборами "Мій голос" заявила, що виявила докази "широкомасштабної фальсифікації виборів", підтверджені фотографіями, відеозаписами та свідченнями очевидців, які надали її спостерігачі. Вона заявила, що зареєструвала понад 900 повідомлень про порушення під час голосування на більш ніж третині виборчих дільниць по всій країні і передала свої висновки до виборчої комісії", - додали у матеріалі.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в її країні відбулися "російські вибори", а нові технології були використані для "обілення фальсифікацій". За її словами, грузинський народ став свідком і жертвою "російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни".

Також 28 жовтня у Тбілісі відбулася акція протесту, на якій мітингувальники вимагали проведення повторних виборів в країні. Також під час мітингу виступила президентка Грузії, яка заявила, що в народу країни "вкрали голоси і намагаються вкрасти майбутнє".

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