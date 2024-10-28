Зокрема грузинська опозиція вимагає від влади провести повторні вибори до парламенту.

У Тбілісі розпочався мітинг прихильників опозиції, які не визнають результатів парламентських виборів, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наразі відомо, що протестувальники перекрили проспект Руставелі.

Зокрема опозиція в Грузії вимагає повторних виборів, які має провести "міжнародна адміністрація", заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу біля парламенту Грузії, передає "Ехо Кавказу".

"Перше - і ви, і ми вважаємо ці вибори нелегітимними. Друге - ми не збираємося входити в цей парламент, відмовляємося від усіх мандатів і анулюємо списки. Третє - ми будемо битися доти, доки не переможемо, і ми обіцяємо, що переможемо. Четверте - у нас дуже конкретна вимога: це - провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація", - заявив Вашадзе.

Крім того, він додав, що опозиція не планує вести будь-які переговори з партією "Грузинська мрія", яка перемогла на виборах.

Також під час акції виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка раніше відмовлялась визнавати результати таких виборів.

"Ті, хто тут, - ви не програли вибори. У вас вкрали голоси і намагаються вкрасти майбутнє! Але ніхто не має на це права, і ви не дасте нікому цього права!", - заявила вона.

Своєю чергою учасники протесту освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав до Грузії з офіційним візитом. За словами журналістів, політик, швидше за все, зупинився в тому самому готелі, де перед початком акції відбулася зустріч лідерів опозиції з представникам дипкорпусу.

Вибори у Грузії - що відомо

Як писав УНІАН, у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча проросійська партія "Грузинська мрія". Проте опозиція не визнала ці вибори та заявила, що влада вкрала в народу країни перемогу та європейське майбутнє.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також заявила, що не визнає результатів парламентських виборів у країні. За її словами, в країні відбулися "російські вибори", а нові технології були використані для "обілення фальсифікацій".

Своєю чергою колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, закликав опозицію виходити на масштабні протести.

"Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо марнувати часу", - зазначив він.

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