За словами президентки, у Грузії відбулися "російські вибори".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів парламентських виборів у країні, передає "Ехо Кавказу".

"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати в Грузії європейське майбутнє", - зазначила вона.

За словами Зурабішвілі, у Грузії відбулися "російські вибори", а нові технології були використані для "обілення фальсифікацій".

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"Це була тотальна фальсифікація і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - сказала вона.

Також президентка заявила про проведення мітингу на проспекті Руставелі, який відбудеться 28 жовтня о 19:00.

"Ми повинні встати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення в Грузію в такій формі. Ми будемо стояти разом. Вони зі мною і я з ними. Я хотіла б покликати вас усіх на (площу) Руставелі завтра, о 19:00, щоб ми могли разом сказати, оголосити всьому світу, що ми не визнаємо цих виборів, ми захищаємо конституційне право", - додала Зурабішвілі.

Водночас лідерка грузинської партії "Єдність - Національний рух" наголосила, що партія не буде брати участь у роботі парламенту, передає "Ехо Кавказу".

"Природно, коли ми заявили, що не визнаємо результатів виборів, це, звісно, говорить про те, що ми не збираємося входити в парламент", - підкреслила вона.

Вибори у Грузії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія". Зокрема партія набрала 54,23% голосів.

Водночас опозиція Грузії вже назвала вибори "вкраденими" та звинуватила владу в тому, що вона вкрала в народу країни перемогу та європейське майбутнє.

"Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот у Грузії. Цьому не бувати. Це не Росія, це не Венесуела - це Грузія", - зазначив лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія, чия партія попередньо набирає близько 11,2% голосів.

Проте у правлячій партії вважають, що опозиція не зможе влаштувати "переворот або революцію".

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