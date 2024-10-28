Водночас російські пропагандисти вчергове звинуватили Захід у проведенні протестів в Грузії.

Акція протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі закінчилася. Грузинська опозиція вимагає проведення повторних парламентських виборів, повідомляє "Ехо Кавказу".

Також журналісти повідомили, що на будівлі парламенту Грузії з'явилася світлова проєкція з написом "вкрадено".

Водночас російські пропагандистські ЗМІ опублікували однакові повідомлення про те, що начебто "Захід надіслав у Грузію підготовлених на Україні снайперів".

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"Західники у спробах розгойдати внутрішньополітичну ситуацію в Грузії після виборів 26 жовтня і спровокувати чергову "кольорову революцію" не гребують нічим: до республіки прибувають снайпери, підготовлені в Україні, для організації провокацій під час масових акцій протесту", - написали пропагандисти.

Також у російських Telegram-каналах, пише "Ехо Кавказу", було опубліковано кадри учасників мітингу на проспекті Руставелі з описом:

"Чотирьох осіб у військовій формі з шевронами Грузії та України помітили серед протестувальників біля будівлі парламенту в Тбілісі".

Протести у Грузії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у Тбілісі розпочався мітинг прихильників опозиції, які не визнають результатів виборів до парламенту, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Зокрема опозиція заявила, що не планує вести будь-які перемовини з "Грузинською мрією", яка перемогла на виборах.

Також під час протесту учасники освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав до Грузії з візитом. Він, швидше за все, зупинився в тому ж готелі, де до початку мітингу зустрічалися лідери опозиції з представникам дипкорпусу.

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