Сайти публікували статті, що містили неправдиву інформацію про проукраїнських політиків, а також контент, сприятливий для політиків із дружніми для Росії позиціями.

У Німеччині виявили пов'язані з Росією веб-сайти, які поширювали неправдиві історії в явній спробі вплинути на результати майбутніх національних виборів.

Як пише Reuters, сайти, деякі з яких мають назви відомих неіснуючих німецьких медіа-брендів, були заповнені контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту.

"Усі сайти, схожі один на одного і дешево оформлені, публікували статті, що містили неправдиву інформацію про німецьких політиків, які дотримуються пронатовських і проукраїнських позицій, зокрема, про "Зелених", партію, відому своєю рішучою підтримкою України і підтримкою зеленого переходу", - пише Reuters.

Відео дня

Сайти також поширювали контент, сприятливий для політиків і партій, що займають більш націоналістичні та дружні до Росії позиції, наприклад, вкрай правої "Альтернативи для Німеччини" (АДГ).

Видання нагадує, що в липні влада США розкрила аналогічну російську кампанію з дезінформації, в якій брали участь сотні фейкових акаунтів у соціальних мережах зі штучним інтелектом, що використовувалися для впливу на виборців перед виборами.

Вибори в Німеччині - новини

Як відомо, у грудні в Німеччині було розпущено парламент і призначено дату виборів. Дострокове голосування за склад Бундестагу заплановано на 23 лютого.

Раніше американського мільярдера Ілона Маска взяли "на олівець" у Єврокомісії через вибори в Німеччині. Брюссель перевірить, чи не порушує бізнесмен принципи ЄС, коли розхвалює німецьких ультраправих.

Вас також можуть зацікавити новини: