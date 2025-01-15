Лідером перегонів залишається правоцентристський альянс ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

Якби вибори до парламенту Німеччини відбулися ближчим часом, перемогу отримав би правоцентристський альянс ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного YouGov, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на даний момент підтримка ХДС/ХСС становить 30%, що на один відсотковий пункт більше, ніж показували результати попереднього дослідження громадської думки.

Водночас лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца піднялася на два пункти до 18%. А ось друге місце залишається за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (21%), тоді як "Зелені" залишилися на четвертому місці з 14%.

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"BSW - крайньо лівий альянс, заснований минулого року - є єдиною іншою партією, яка подолала б 5%-ний бар’єр для отримання місць у парламенті", - пише видання.

Вибори в Німеччині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американського мільярдера Ілона Маска взяли "на олівець" у Єврокомісії через вибори в Німеччині. Брюссель перевірить, чи не порушує бізнесмен принципи ЄС, коли розхвалює німецьких ультраправих.

Як відомо, у грудні в Німеччині було розпущено парламент і призначено дату виборів. Дострокове голосування за склад Бундестагу заплановане на 23 лютого.

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