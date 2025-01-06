Брюссель перевірить, чи не порушує Ілон Маск принципи ЄС, коли розхвалює німецьких ультраправих.

Європейська комісія має намір проаналізувати інтерв’ю німецької ультраправої політикині Аліси Вайдель американському мільярдеру Ілону Маску. Як пише "Європейська правда", про це повідомив на брифінгу речник Єврокомісії Тома Реньє.

Розмова Маска та Вайдель, яка є кандидаткою у канцлери Німеччини від ультраправої "Альтернативи для Німеччини", запланована на 9 січня. В Єврокомісії обіцяють перевірити, наскільки відповідатиме нормам ЄС ця розмова.

Речник Єврокомісії наголосив, що сам факт розмови Маска та Вайдель не є порушенням, оскільки відповідає принципам свободи слова. "Кожному в ЄС можна висловлювати свої думки", – підкреслив він.

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Однак європейські наглядові органи перевірять те, як вказана бесіда буде потім поширюватися і рекламуватися на платформі Х в контексті німецьких виборів. "Поширення цієї трансляції може бути проаналізовано в рамках поточних процедур", – уточнив речник Єврокомісії.

За словами Реньє, наприкінці січня Єврокомісія планує зібрати представників найбільших соціальних медіа, зокрема і соцмережі Х, щоб обговорити їхню роботу в умовах парламентських виборів у Німеччині.

"Вільні та чесні вибори – основа демократії. Відповідно до законодавства про цифрові послуги, великі онлайн-платформи повинні аналізувати та пом'якшувати потенційні ризики, що надходять з різних сфер, зокрема ризики для виборчих процесів та громадянського дискурсу", – наголосив Тома Реньє.

Вибори в Німеччині та Ілон Маск

Як писав УНІАН, наприкінці грудня президент Німеччини розпустив парламент на тлі політичної кризи та розвалу парламентської коаліції. Нові вибори до Бундестагу заплановані на 23 лютого 2025 року.

На цьому тлі американський мільярдер Ілон Маск прямо підтримав ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини". Німецькі політики розцінили це як грубе втручання у виборчий процес.

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