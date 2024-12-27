Рішення президента стало останнім етапом тривалої політичної кризи, яка загострилася із розпадом у листопаді правлячої коаліції.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нові парламентські вибори. Про це повідомляє Bild.

Рішення про розпуск парламенту було ухвалено через те, що урядова коаліція в парламенті де-факто припинила існування. Так, у листопаді з уряду пішов лідер однієї з коаліційних партій, а у грудні більшість депутатів проголосували за вотум недовіри уряду Олафа Шольца.

Пояснюючи своє рішення, Штайнмайєр заявив, що "у такі скрутні часи стабільність вимагає наявності уряду, здатного діяти, та надійної більшості в парламенті".

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Нові вибори до Бундестагу заплановані на 23 лютого 2025 року.

Політична ситуація в Німеччині

Як писав УНІАН, німецькі політики використовують війну в Україні як один зі способів передвиборчої боротьби. Наприклад, чинний канцлер Олаф Шольц і головний кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц змагаються за те, чия політика щодо України виявиться більш переконливою.

Також ми розповідали, що німецькі опозиційні політики розпустили чутки, нібито Шольц може здійснити раптовий "візит миру" до Москви, аби спробувати зіграти на темі війни в Україні і підняти собі передвиборчі рейтинги.

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