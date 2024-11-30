За словами Олексія Макеєва, "сьогодні, як ніколи, потрібні дії".

Війна Росії проти України має стати темою виборчої кампанії у Німеччині, але німецьким політикам варто утриматися від проведення "червоних ліній" для підтримки Києва. Про це в інтерв'ю dpa заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

За його словами, "сьогодні, як ніколи, потрібні дії, і саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії".

"Я вважаю, що неправильно малювати червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і агресором", - сказав дипломат.

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Видання зазначає, що ця заява була зроблена після коментарів віце-канцлера Німеччини, міністра економіки та співлідера "Партії зелених" Роберта Хабека, який розкритикував небажання канцлера ФРН Олафа Шольца постачати Україні ракети Taurus.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо предачі ракет Taurus Україні. Зокрема, він звинуватив кандидата в канцлери Фрідріха Мерца в "ризикованій політиці щодо України".

Як сказав Шольц, "не треба грати в російську рулетку з безпекою Німеччини".

Раніше Шольц вигадав нове виправдання, щоб не передавати Україні Taurus. За його словами, німці не підтримують передачу Києву далекобійних ракет. За його словами, "в цій війні треба гарненько подумати. як діяти розумно, як діяти розсудливо".

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