Як пише видання, замість того, щоб чітко пояснити свою позицію, Шольц і Мерц "застрягли в колі взаємних звинувачень".

Німецькі політики напередодні виборів до Бундестагу 23 лютого використовують війну в Україні як один зі способів передвиборчої боротьби. Як пише Der Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц змагаються за те, чия політика щодо України виявиться більш переконливою.

Як зазначає видання, результат війни в Україні визначить безпеку Німеччини та Європи на десятиліття вперед, тому німецькі громадяни хочуть зрозуміти, як потенційний канцлер має намір вплинути на перебіг війни.

Однак замість того, щоб чітко пояснити, як вони мають намір зміцнювати обороноздатність Європи, Шольц і Мерц "застрягли в колі взаємних звинувачень", пише видання.

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"Канцлер пишається тим, що відмовив Україні в постачанні крилатих ракет, а Мерц дистанціюється від Шольца, вселяючи Києву надії на отримання такого озброєння. Кому це вигідно? Українцям точно ні. Їм значно більше потрібні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інвестиції в оборонну промисловість", - зазначає Spiegel.

На думку видання, Берліну необхідно чітко визначити, чим Німеччина може сприяти завершенню війни, включно з постачанням зброї та можливим направленням миротворчих військ.

"Майбутній канцлер Німеччини повинен буде взяти на себе лідерську роль, об'єднати європейців і переконати американців також узяти на себе зобов'язання щодо захисту України - або шляхом розміщення наземних військ, або наданням повітряного прикриття", - пише видання.

Водночас і Шольц, і Мерц однаково ухильно висловилися про можливе введення військ - Шольц заявив, що "в нинішній ситуації" це виключено, Мерц також сказав, що це питання "поки що" не стоїть.

"Такі ухильні заяви викликають занепокоєння і недовіру. Той, хто претендує на керівництво країною, повинен мати сміливість говорити людям правду, особливо якщо він прагне отримати їхні голоси", - підсумовує Spiegel.

Німеччина і війна в Україні

Раніше Мерц пропонував дати Москві добу на припинення обстрілів цивільних українців. Якщо вона не погодиться, то Україна отримає дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації та німецькі крилаті ракети Taurus.

Водночас Шольц розкритикував Мерца за бажання висунути ультиматум ядерній державі. Він також заявив, що Мерц "грає в російську рулетку" з безпекою Німеччини.

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