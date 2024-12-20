Інформація оцінюється як чутки, але досить правдоподібні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує приїхати до Москви з "мирною місією", прагнучи зіграти на цій темі для підвищення свого передвиборчого рейтингу. Про це пише Der Spiegel із посиланням на чутки в німецькому політичному істеблішменті.

За даними видання "представник ХДС" (опозиційна партія, яка є одним із лідерів електоральних рейтингів на цей момент) нібито "чув дуже, дуже цікаву історію минулого тижня".

"Його давній знайомий і його компанія є членами Східного комітету німецької економіки, який десятиліттями мав чудові контакти з Кремлем. А там, у Східному комітеті, твердо впевнені, що канцлер найближчими днями поїде до Москви з "мирною місією"", – пише Der Spiegel.

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Про цю інформацію видання пише: "чутка, не що інше, як чутка". Згаданий "представник ХДС" не впевнений, чи є ця інформаця правдивою, але сама подія йому видається можливою. Тому що Соціал-демократична партія Шольца "безнадійно відстає" від опозиційного ХДС за всіма опитуваннями, і тому їй потрібно якось переломити хід передвиборчих перегонів.

Кілька впливових членів Східного комітету німецької економіки, звідки начебто і походять ці чутки, на прямі запити журналістів запевнили, що ніколи не чули про плани Шольца відвідати Москву з мирною місією у найближчий час.

Ситуація в Німеччині: останні новини

Як писав УНІАН, на початку листопада в Німеччині розпалася урядова коаліція. Канцлер Олаф Шольц звільнив з посади міністра фінансів Крістіана Лінднера - лідера Вільної демократичної партії, що входить в урядову коаліцію. Без вільних демократів коаліція втратила більшість в Бундестазі,

Почалася політична криза, яка зрештою вилилася у винесення формального вотуму недовіри до канцлера на початку цього тижня. Тепер президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру доведеться розпустит парламент, що потягне за собою нові парламентські вибори в Німеччині.

Слід також нагадати, що у листопаді Шольц вирішив вперше ща тривалий час провести телефонну розмову з Путіним. За це він отримав масу критики з усіх боків і був змушений кілька разів виправдовуватися.

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