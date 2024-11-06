Під час передвиборчої кампаніх Трамп неодноразово обіцяв обгородити американський ринок митами на імпорт, зокрема з Європи.

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америкою та Європейським союзом. Про це пише Politico.

Видання зауважує, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити драконівські 60%-ві мита на усі товари з Китаю, а також 10-20%-ві мита на товари з інших країн, зокрема з Європи. Так він прагне захистити внутрішній ринок і зробити його доступнішим для американського виробника.

Європейські посадовці згадують, як у 2018 році Трамп почав торговельну війну, запровадивши 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове мито на алюміній з Європи. Очікується, що його другий мандат, швидше за все, буде ще гіршим у цьому плані. Особливо європейців непокоїть, що тепер ЄС більше залежить від американського скрапленого природного газу.

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Європейські високопосадовці та дипломати кажуть, що ЄС готовий швидко та жорстко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом, аби змусити його до переговорів. Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії.

"Ми повинні підготуватися до набагато більш агресивного тону і, можливо, спроб примусу в трансатлантичних комерційних дипломатичних відносинах", — сказав Девід Клейманн, старший експерт з торгівлі в аналітичному центрі ODI.

За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), якщо Трамп справді почне запроваджувати великі мита на імпорт, це призведе до "значних економічних втрат". Зокрема ВВП Євросоюзу може скоротитися на 0,5%, а Німеччини аж на 3,2%. Втрати Китаю можуть бути ще більшими.

"Якщо американська сторона введе невиправдані мита на продукцію ЄС, ми готові до цього і будемо реагувати. Якщо Трамп продовжить свої анонсовані тарифні фантазії, тоді ми повернемо його до реальності та захистимося", — сказав Бернд Ланге, ветеран Європейського парламенту та голова комітету з міжнародної торгівлі.

Вибори в США: наслідки обрання Трампа

Як писав УНІАН, нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки не означає, що військову допомогу Україні неодмінно буде згорнуто. Вона зауважила, що Трамп є прагматиком.

Схожу думку висловив голова комітету у закордонних справах у ВРУ Олександр Мережко. Однак він зауважив, що Україні доведеться багато працювати, щоб переконати Трампа продовжити підтримку у війні проти Росії.

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